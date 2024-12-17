Otomobil satışlarında yeni dönem! Bakan Ömer Bolat, resmen duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün meclis kürsüsündeki açıklamasında Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı verilmeyeceğinin altını çizerken, önümüzdeki günlerde otomotiv sektöründe de çalışmaların yürürlükte olacağını söyledi.

İLAN SİTELERİNDE YETKİ DOĞRULAMA

İlan sitelerinde kimlik bilgisini doğrulamadan giriş gerçekleşemiyordu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının ikinci adımı olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025’te resmen olacak. Bu adım, kayıt dışılık ile mücadele için atıldı. İlk olarak kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olacağı satılık ilanlarında ise şimdilik uygulama mevcut hali ile devam edecek. Taşınmaz ilanları sonrasında uygulamanın kapsamı genişletilerek otomobil ilanlarını da kapsayacak.

BOLAT: 1 OCAK 2025 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Mecliste Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinde sırasında konuya değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız” dedi.