Otomobil seyir halindeyken yandı

Pendik'te seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece 23.00 sularında Pendik sahil yolunda gerçekleşti. Bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldığı bildirildi.

Alevlerin hızla yayılması üzerine sürücü, aracı emniyet şeridine çekip hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.