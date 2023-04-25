Otomobil sürücüsüne sopayla saldıran hafriyat kamyonu şoförü yakalandı

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve hafriyat kamyonu şoförü, otomobilin önünü keserek elindeki sopayla sürücüye saldırdı.

Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hafriyat kamyonu şoförünü yakaladı ve hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma", “Mala Zarar Verme" ve “Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlattı.

Olayın görüntüleri de çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, M.D. olduğu belirlenen kişi yakalandı. M.D adlı şoföre, Karayolları Trafik Kanunu'nun, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek suçundan 951 lira, saygısızca araç kullanmak suçundan 436 lira, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak suçundan 436 lira olmak üzere toplamda 1.823 lira idari para cezası uygulandı.