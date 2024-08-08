Otomobil takla attı: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil takla attı: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrilirken, kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesi, Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresinde 71 ADH 054 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve metrelerce savruldu.

Refüje devrilerek durabilen otomobili gören çevredekiler, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından vefat ettiği belirlenen sürücü M.T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

M.T.'nin araçta bulunan eşi, gelini ve ağır yaralı torununun ise hastaneye sevk edildiği aktarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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