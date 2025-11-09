Kaza, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Karapınar'dan Konya istikametine giden Gökhan Bişkin (36) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada Gökhan Bişkin hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. (38) yaralandı. Gökhan Bişkin kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı S.K. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.