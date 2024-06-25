Otomobil takla attı: 1 ölü

Manisa Ankara-İzmir E96 karayolu Karaoğlanlı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Bölgeden aktarılan habere göre 25 yaşındaki sürücü şoförlüğündeki 45 PA 6335 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Oğuzhan İsbat’ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.