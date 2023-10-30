Otomobil takla attı infaz koruma memuru ağır yaralandı

Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak takla attığı kazada infaz koruma memuru olan araç sürücüsü ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil takla attı infaz koruma memuru ağır yaralandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Ömer Faruk Kırbıyık'ın (27) kullandığı 55 AFB 883 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yol kenarındaki traktöre bağlanan sulama tankerine, ardından da pulluğa çarpıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Ömer Faruk Kırbıyık ambulans Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırbıyık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw065384-01.jpg

aw065384-04.jpg

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
İsrail ordusu Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi Dünya
İsrail ordusu Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi
Bebeğinizin teni teninize değmeli Sağlık
Bebeğinizin teni teninize değmeli
İsrail Gazze’de Türk hastanesini vurdu Dünya
İsrail Gazze’de Türk hastanesini vurdu
En obez bölgemiz hangisi Sağlık
En obez bölgemiz hangisi
Mustafa Sandal'a konserinde oğlu Yaman eşlik etti. Babasına söylediği söz dikkat çekti Magazin
Mustafa Sandal'a konserinde oğlu Yaman eşlik etti. Babasına söylediği söz dikkat çekti
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı. Takımdaki geleceği belli oldu Spor
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı. Takımdaki geleceği belli oldu
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: İnsan gibi yaşamak için 4 asgari ücret almanız gerekiyor Ekonomi
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: İnsan gibi yaşamak için 4 asgari ücret almanız gerekiyor