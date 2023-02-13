Otomobil takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ Çorlu’da debriyaj pedalı boşalan otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Çorlu Çevreyolu üzeri Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Engin İrin idaresindeki 34 EZC 679 plakalı otomobil, sürücüsünün vites değiştirmek istediği sırada debriyaj pedalı boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı ve şarampole sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Emniyet kemeri takması sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü İrin, “Debriyaj boşa çıktı, emniyet şeridine çıkayım derken araç takla attı. Emniyet kemerim de takılıydı, ucuz atlattık” diye konuştu.