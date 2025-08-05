Otomobil takla attı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında; T.İ. yönetimindeki 38 ADR 128 plakalı Peugeot marka otomobil ile H.K. yönetimindeki 38 AJK 551 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 ADR 128 plakalı otomobil takla atarken, 38 AJK 551 plakalı otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de alanda temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.