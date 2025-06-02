Otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

Sancaktepe'de kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Otomobilin içinde kalan yaralılar, kendilerine yardım etmeye çalışan bir kişinin camı kırarak müdahale etmesine hakaretle karşılık verdi.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Otomobilin içinde kalan yaralılar, kendilerine yardım etmeye çalışan bir kişinin camı kırarak müdahale etmesine hakaretle karşılık verdi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu'nda geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak, takla atan aracın içinde kalan yaralıların yardımına koştu. Bir kişi, araç içinde sıkışanları çıkarmak için camı kırarak müdahale etmek istedi. Ancak araç içerisinde bulunan yaralılar camı kıran vatandaşa hakaret etti. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Takla atan araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

Otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

Otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

Otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

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