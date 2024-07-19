Otomobil teslimatlarında kriz

Sektör yetkilileri, GSR II geçişinde markalara, 2023’te yaptıkları satışın yüzde 10’u kadar muafiyet tanındığını, bu muaf araçların tescilinde sorunlar meydana geldi. Verilen bilgiler kapsamında, bakanlık şasi bazında liste ile başvurulmasını ve sisteme kaydedilmesini talep ediyor. Markaların muaf tutmak istedikleri araçların listesini hazırlaması, Bakanlığa müracaat etmesi ve sisteme tanımlanması gerekiyor. Donanım seviyesine bakılmaksınız GSR 2 uyum belgesi olmayan araçların tescili sağlanamıyor. Fakat, sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, bakanlığın sisteminde boşlukların olduğu belirtiliyor. Sistemdeki araçların nasıl ayrıştırılacağıyla ilgili sorun yaşanıyor. Bu sebeple bu regülasyonları karşılayan araçların tescilinde de sıkıntı yaşandığı aktarılıyor. Temsilciler, sorun yaşanın tescil rakamının, 2023’te satılan 1 milyon aracın yüzede10’u yani 100 bin civarında olduğunu aktarılıyor.