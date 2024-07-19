Otomobil teslimatlarında kriz

'HEM BAYİLER HEM DE TÜKETİCİLER MAĞDUR'
Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, bu konuda hem bayilerin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyledi. İstanbul’da bulunan bir başka otomotiv bayisi yetkilisi, konuya ilişkin “İnanılmaz derecede bir yığılma var. Örneğin üç markayı temsil eden bir bayide yaklaşık bin 200 müşteri bekliyor. Hem tüketici hem bayi mağdur. Tüketici birikimini bozdurmuş, araç almış belki tatile gidecek, aracını alamıyor. Bayiler de olumsuz etkileniyor.” İfadelerini kullandı.