Otomobil, TIR ve minibüs çarpıştı: Bölgeye ekipler sevk edildi: Sok sayıda yaralı var

Kaynak: DHA / İHA

Niğde-Adana otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobil, TIR ve minibüs çarpıştı. 16 kişinin yaralandığı kazaya çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Adana otoyolu Eminlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde'den Adana istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen TIR ve minibüs de kaza nedeniyle çarpışıp şarampole yuvarlandı.

Kazada 3 araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının birinin durumunu ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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