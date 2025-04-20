Otomobil, tıra arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine doğru seyreden Haklan B. idaresindeki 33 LL 183 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 63 AHF 240 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi otomobil sürücüsü 30 yaşındaki Hakan B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.