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Kastamonu'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halinde olan otomobil, tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:24
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Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre; Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada otomobilde bulunan A.B. yaralandı.

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