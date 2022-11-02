Kastamonu'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre; Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydan geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada otomobilde bulunan A.B. yaralandı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.