Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kırıkkale’de kavşaktan dönmeye çalışan tıra otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, M.E. (26) yönetimindeki otomobil, Y.Ç. (41) idaresindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile yanında bulunan S.Y.D. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kaza yüzünden bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

