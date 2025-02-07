Otomobil, TIR'a çarptı; baba öldü, anne, çocuğu ve sürücü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil, TIR'a çarptı; baba öldü, anne, çocuğu ve sürücü yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki Mustafa Tuncay (29) hayatını kaybetti, eşi İrem Tuncay (26), çocukları M.L.T. (3) ve sürücü İlyas Kuru (53) yaralandı.K

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İlyas Kuru idaresindeki 34 EVA 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Akdağ yönetimindeki 80 AHC 03 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi.

EŞİ ENTÜBE EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüsü İlyas Kuru ile araçtaki Mustafa Tuncay, eşi İrem Tuncay ve çocukları M.L.T. sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı yaralılardan Mustafa Tuncay kurtarılamadı. İrem Tuncay entübe edilirken, M.L.T. ile İlyas Kuru'nun tedavisi sürüyor. TIR şoförü ifadesi için götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, TIR'a çarptı; baba öldü, anne, çocuğu ve sürücü yaralandı

Otomobil, TIR'a çarptı; baba öldü, anne, çocuğu ve sürücü yaralandı

Otomobil, TIR'a çarptı; baba öldü, anne, çocuğu ve sürücü yaralandı

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