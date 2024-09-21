Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

Ankara'da sürücüsünün süratli kullandığı iddia edilen hafif ticari araç, park halindeki tıra arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Uzay Çağı Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün süratli kullandığı hafif ticari araç, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen erkek sürücünün araca sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkartılırken, polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.