Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir otomobil sürücüsü seyir halinde olan bir TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil dorsenin altına girdi. Araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Yolkonak beldesi yakınlarında meydana geldi. Fahri Palaz yönetimindeki 60 KV 922 plakalı otomobil, Oktay Yılmaz idaresindeki 61 HS 242 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Dorsenin altına giren otomobildeki Ayşe Koca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saniye Palaz, Suat Palaz ve otomobil sürücüsü Fahri Palaz da yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı görüp, durmak isteyen 3 araç da kazaya karıştı. Bu araçlarda hasar oluştu. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

Otomobil TIR'ın altına girdi! 1 ölü 3 yaralı

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