Otomobil traktörü biçti 2’si ağır 6 yaralı:

Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobil traktörü biçti 2’si ağır 6 yaralı:

Kaza, saat 22.00 sıralarında Germencik ilçesi, Aydın- İzmir karayolu Neşetiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Taşdemir (68) yönetimindeki 20 YA 446 plakalı otomobil, Mustafa Lop’un (59) kullandığı 09 TE 366 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole uçarken, traktör ise ikiye bölündü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ile araçta sıkışan eşi Yadigar Taşdemir (61), Emine Akman (44), Ayla Akman (14), Arda Akman (12) ve traktör sürücüsü Mustafa Top, 112 acil sağlık birimlerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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