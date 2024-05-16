Otomobil tünel girişinde ters döndü

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Eren B. (22) yönetimindeki 67 DV 742 plakalı Hyundai marka otomobilin kontrolünün kaybedilmesi sonucu meydana geldi. Otomobilin ters dönmesiyle sürücü Eren B. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri de yol temizleme çalışmalarına başladı.