Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 3,7 arttı

Otomobil piyasasında hareketlilik

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin otomobil satışı açıklaması. ODMD verilerine göre 2024'ün ilk altı ayında, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, önceki yılın aynı döneminde yüzde 3,7 artış gösterdi. 577 bin 981 adet satış gerçekleştirildi.

Otomobil satışları, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3'lik bir artış göstererek, 462 bin 955 adet olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azaldı ve 115 bin 26 adete geriledi.

Haziran ayı ortalamasında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 daraldı. Satış rakamı 106 bin 238 adete düştü.

SATILAN ARAÇLARIN YÜZDE 90,4'Ü OTOMATİK

Otomatik şanzımanlı otomobiller 418 bin 701 adetle yüzde 90,4, manuel şanzımanlı otomobiller ise 44 bin 254 adetle toplam satışın yüzde 9,6'sını aldı.

Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,6 azalarak 18 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40, otomobil pazarı ise yüzde 45,4 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,9 yükseldi.

Pazarın yüzde 87,5'i A, B ve C segmentlerinde araçlar

Pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 256 bin 440 adetle yüzde 55,4, B segmenti otomobiller 146 bin 401 adetle yüzde 31,6 pay aldı.

En çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 adet ile SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 adet satış ile Sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 305 bin 550 adetle yüzde 66, hibrit otomobil satışları 64 bin 921 adetle yüzde 14, dizel otomobil satışları 50 bin 64 adetle yüzde 10,8, elektrikli otomobil satışları 39 bin 405 adetle yüzde 8,5 ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 15 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

Ayrıca, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 237,1 artarak yüzde 7,2'lik, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 40 artarak yüzde 1,4'lük payın sahibi oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 3,8 azalarak yüzde 76,7, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 3,6 düşerek yüzde 0,6, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 1,8 artarak yüzde 0,2 pay aldı.