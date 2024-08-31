Otomobil ve motosiklet çarpıştı. 1 ölü, aynı aileden 3 yaralı

Olay, Aksaray-Konya kara yolunda, Yapılcan köyü girişinde yaşandı. İsmail D. (23) yönetimindeki 68 ABP 699 plakalı hafif ticari araç, Muhammed Özbek'in (32) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet aracın altına sıkıştı. Ancak, sürücü İsmail D. durmayarak motosikleti yaklaşık 10 kilometre boyunca sürüklemeye devam etti. Motosikleti bıraktıktan sonra kaçmayı sürdüren İsmail D, bir pancar tarlasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Muhammed Özbek, eşi Meryem Özbek (32), çocukları Ümit Özbek (5) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, motosiklet sürücüsü Muhammed Özbek hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.