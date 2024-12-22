Otomobil ve telefona sınır geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, belirli fiyatlarda satışa sunulan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları ile taşıt satışlarında uygulanacak taksit sayıları ile ilgili yeni düzenleme gerçekleştirildi.

Resmî Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelik ile cep telefonu ve sıfır otomobil alımlarında taksit süreleri tekrardan düzenlenecek.

Buna göre ürün fiyatları yükseldikçe, taksit sayıları düşecek. Cep telefonlarına fiyatına göre 3 ay vade sınırı uygulanacak. Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi üç ayla sınırlandırıldı.

TAKSİT SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ

Araç alımında ise yine fiyatına göre 12-48 aylık taksit olabilecek. 400 bin lira ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay, 400 bin lira ile 800 bin lira arasındaki araçlar için 36 ay, 800 bin lira ile 1,2 milyon lira arasındaki araçlar için 24 ay, 1,2 milyon lira ile 2 milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla 12 ay taksit yapılabilecek. 2 milyon liranın üzerindeki araç alımlarında ise taksit yapılamayacak.