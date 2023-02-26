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Otomobil yayaların arasına böyle daldı. Yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrulup kaldırımdaki yayalara da çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:15
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Otomobil yayaların arasına böyle daldı

Otomobil yayaların arasına böyle daldı. Yaralılar var
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İzmir'de Pınarbaşı Sokak ile 7052 Sokak kesişiminde Yusuf T. yönetimindeki 35 UGE 05 plakalı otomobil ile ehliyetsiz sürücü İsmail H'nin (17) kullandığı 35 UGC 43 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Savrulan 35 UGC 43 plakalı hafif ticari araç kaldırımda bekleyen Mustafa G. (53), Emine Ö. (57) ile bir kız çocuğuna çarptı.

Aracın arka kapısının açılması soncu da 2 kişi yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yusuf T ile yayalar Mustafa G, Emine Ö ve kimliği henüz tespit edilemeyen kız çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa G, Emine Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Araçtan düşen iki kişinin ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın savrulup kaldırımdaki yayalara çarpması ve aracın arka kapasının açılmasıyla 2 kişinin yola düşmesi görülüyor. Kayıtlarda kazanın ardından vatandaşların yaralılara yardıma koşması da yer alıyor.(AA)

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