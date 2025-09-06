Otomobil yol kenarında bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesi Manavgat - Serik D400 Kara yolu Aspendos köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Kazakistan uyruklu sürücü idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilde sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile çıkarken sağlık ekiplerinin tarafından olay yerinde ayakta tedavileri yapıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.