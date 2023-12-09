Otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu: 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi Ayrancı yolunda, Bekir G. idaresindeki 33 VS 208 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapmasının ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.