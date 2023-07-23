Otomobil zeytinliğe daldı: 1 ölü 1 yaralı

Orhangazi ilçesine giden ve içinde iki gencin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı ise ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil zeytinliğe daldı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece mesaisinde işten çıkan Berkay Seçkin (25) 16 J 6298 plakalı otomobili ile yanında bulunan Abdülkadir Yalnız (24) isimli arkadaşı ile bir başka arkadaşını Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi'ne bıraktı. Arkadaşlarını bıraktıktan sonra iki arkadaş Berkay Seçkin’in kullandığı otomobille Orhangazi’ye dönmek için yola çıktı. Üreğil çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe daldı. Ağaçlara çarparak duran otomobilde sürücü Berkay Seçkin ve Abdülkadir Yalnız araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan iki arkadaş ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Berkay Seçkin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın annesi Mehtap ile babası Halil Seçkin’in yanı sıra diğer akrabaları hastanedeki acı haber ile gözyaşlarına boğuldu.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

aw941067-01.jpg

aw941067-02.jpg

aw941067-03.jpg

aw941067-04.jpg

aw941067-05.jpg

aw941067-06.jpg

aw941067-07.jpg

aw941067-08.jpg

aw941067-09.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü Dünya
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü
Machester United sezonu galibiyetle açtı Spor
Machester United sezonu galibiyetle açtı
Menzil’in şirketi bakanlıkları ‘müşterisi’ yapmış. Milyonluk organizasyonları bu şirket yapıyor Güncel
Menzil’in şirketi bakanlıkları ‘müşterisi’ yapmış. Milyonluk organizasyonları bu şirket yapıyor
İşte erken doğumun belirtileri Sağlık
İşte erken doğumun belirtileri
Ukrayna, uluslararası forumlarda Pakistan'ın desteğini bekliyor Dünya
Ukrayna, uluslararası forumlarda Pakistan'ın desteğini bekliyor
Menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel
Menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı