Otomobilde meydana gelen patlamada 1 çocuk can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salıpazarı içerisinde gerçekleşti. Park halindeki Opel marka aracın içinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. Ağır yaralanan Emre Üzen (17) ile E.Ü. (17) ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Patlamada ağır yaralanan Emre Üzen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.