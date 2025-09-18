Otomobilde meydana gelen patlamada 1 çocuk can verdi

Kaynak: İHA
Sivas'ta araç içerisinde çakmak gazı tüpünün yol açtığı patlamada ağır yaralanan 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salıpazarı içerisinde gerçekleşti. Park halindeki Opel marka aracın içinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. Ağır yaralanan Emre Üzen (17) ile E.Ü. (17) ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Patlamada ağır yaralanan Emre Üzen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

