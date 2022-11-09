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Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 2 çocuk annesi eşi Aysel Ügdül’ü (45) otomobilde tabancayla ensesinden vurarak ağır yaralayıp, hastane önüne terk eden Veli Ügdül (46), aynı tabancayla kendisini başından vurarak intihar etti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 23:22
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Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti

Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla ağır yaralayıp, intihar etti
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(DHA) - Olay, dün gece saatlerinde Bereketli Mahallesinde yaşandı.

Oto tamirciliği yapan Veli Ügdül, iddiaya göre, çıkan tartışma sonrası eşi Aysel Ügdül’ü otomobilde ensesinden ve bacağından vurarak ağır yaraladı.

Ügdül, ağır yaraladığı eşini Servergazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında otomobilden indirip, kaçtı.

Yaralı Aysel Ügdül’ü görenler acil servisten yardım istedi.

Ağır yaralı Ügdül, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Veli Ügdül’ü aramaya başladı.

Polis Ügdül’ü ararken, öğle saatlerinde İlbade Mahallesinde bir otomobilin içinde bir kişinin başından vurulduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan otomobildeki kişinin aranan Veli Ügdül olduğu tespit edildi.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Veli Ügdül’ün, eşini yaraladığı tabancayla kendini de başından vurarak intihar ettiği belirlendi.

Ügdül’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aysel Ügdül’ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 

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