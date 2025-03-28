Otomobildeki yangın ormana sıçradı! Korku dolu anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Biranda alev topuna dönen araçtan sıçrayan kıvılcım ormana sirayet etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Metin B. (35) yönetimindeki 16 AUN 893 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanı gören sürücü, otomobili yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, alevler ormana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ormanda ise bazı ağaçlar zarar gördü.

Öte yandan, otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobildeki yangın ormana sıçradı! Korku dolu anlar yaşandı

Otomobildeki yangın ormana sıçradı! Korku dolu anlar yaşandı

Otomobildeki yangın ormana sıçradı! Korku dolu anlar yaşandı

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