Otomobilden ses sitemi ve motor parçaları çalan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

Kaynak: AA
Otomobilden ses sitemi ve motor parçaları çalan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

Kayseri'de bir otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan E.K.D. (24), polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de bir otomobilden motor parçaları ve ses sistemi çalan E.K.D. (24), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilden motor parçaları ve ses sisteminin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan E.K.D., polis merkezine götürüldü.

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