Otomobile asit döküp yoluna devam etti!

Kaynak: İHA

Antalya'da otomobile asit döken kişi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya Alanya ilçesinin Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. isimli kişinin 07 AKY 99 plakalı Volkswagen marka otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi.

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Otomobil sahibi C.A. durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmasında otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu, azmettiren kişinin ise K.Ö. olduğu tespit edilip yakalandı.

Otomobile zarar veren ve azmettiren kişiler ifadelerinin ardından sevk edildikleri Alanya Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ayrıca gece saatlerinde otomobile asit döken kişinin ise görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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