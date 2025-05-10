Otomobile atı bağlayıp götürmüştü! Hakkında karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobile atı bağlayıp götürmüştü! Hakkında karar çıktı

Adana'da bir atı otomobilin arkasına bağlayarak trafikte seyreden sürücü ve hayvanın sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Adana Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsünde meydana geldi. S.T.'nin kullandığı otomobile A.Ç.'ye ait at bağlandı. Sürücü ve at sahibi hayvana acımadan trafikte bir süre bu şekilde gitti. O anları bazı vatandaşlar sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Trafik ve Denetle Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten bin 986 TL para cezası kesti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de S.T. ve A.Ç'yi evlerine düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan iki arkadaş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

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