Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Organize kavşağında meydana gelen kazada, S.U. yönetimindeki 11 ABM 750 plakalı motosiklet, E.Ö. idaresindeki 11 EA 465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü S.U. yaralandı.

Olay yerine kısa sürede 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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