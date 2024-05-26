Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana gelen olayda, Bosna Hersek Mahallesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerleyen Hakan Arınç’ın kullandığı 42 ARK 500 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halinde ilerleyen Hasan Özdemir’in kullandığı 42 ACP 676 plakalı otomobile çarptı.

Yaşanan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Ekici otomobilin altında kaldı, Arınç ise yol kenarına savruldu. .Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde araç altında kalan Oğuzhan Ekici’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Hakan Arınç, ilk müdahaleden sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölen 2 şahsın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.