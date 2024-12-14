Otomobile çarpışan tanker infilak etti. Yol cehenneme döndü 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde tanker ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisiyle alev alan tank patladı. Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahalle muhtarı hayatını kaybederken yanındaki kişi ağır yaralandı.

İznik - Orhangazi karayolunda seyir halinde olan İrfan Güneş (54) idaresindeki 16 AEB 605 plakalı tanker ile karşı şeritten gelen Ömer Kocuk (52) idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

aw349961-03.jpg

Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker bomba gibi patladı. Şavaş alanını andıran kaza kameralara yansıdı. Alev alev yanan tanker itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

aw349961-02.jpg

Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahallesi Muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü (51) ise ağır yaralandı.

aw349961-01.jpg

Yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Gültekin Sürücü olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

aw349961-04.jpg

Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan karayolu bir süre sonra tekrar trafiğe açılırken kazayla alakalı olarak da adli tahkikata başlandı.

aw349961-05.jpg

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Kocuk'un İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi.

aw349961-06.jpg

aw349961-07.jpg

aw349961-08.jpg

aw349961-09.jpg

aw349961-10.jpg

aw349961-13.jpg

aw349961-14.jpg

Son Haberler
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi