Otomobile çarpmamak için refüje girdi: Hastaneye sedyeyle götürüldü

Kaynak: İHA
Otomobile çarpmamak için refüje girdi: Hastaneye sedyeyle götürüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü hastane önünde yola devrilerek yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye sedye ile götürüldü.
Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinden seyir halinde olan Muhammed A. yönetimindeki 14 ADL 644 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen bir otomobilin çıkması üzerine frene bastı.

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Çarpışmayı önlemek isteyen sürücü motosikleti refüje çarparak devirdi. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hastanede çalışanlarının kazayı fark etmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından sürücüye olay yerinde ilk müdahalede bulunarak, sedyeyle hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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