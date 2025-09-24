Otomobile intikam ateşi: 1 ölü

Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde 2 ailenin ferleri arasında çıkan kavgada bir kişi öğlen saatlerinde bacağından yaralandı. Aileler akşam saatlerinde karşılaştı. Bir araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobili uzun namlulu silahlarla taradı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi’nde iki ailenin fertleri arasında öğlen çıkan kavgada 1 kişi bacağından yaralanmıştı. Taraflar arasında başlayan husumet akşam saatlerin Kocaköy ilçesin kırsal Gözebaşı Mahallesi’nde taraflar tekrar karşılaşınca bir otomobilden inen kişi veya kişiler, husumetli oldukları tarafın otomobilini uzun namlulu silahla taradı.

bbb.jpg

Otomobilde bulunan M.B. (45) ve Ali Kaplaner (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan, Kaplaner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplaner, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Morguna götürüldü.

