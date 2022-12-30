30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da seyir halinde otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken biri 8 yaşındaki çocuk 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:02
Takip Et

Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Çobanderesi mevkisinde yaşandı. Mustafa Turnalı'nın kullandığı 63 ADF 483 plakalı otomobile iddiaya göre, başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin içerisinde bulunduğu araç olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobildeki Mustafa Turnalı'nın (64) hayatını kaybettiğini, Hanifi (8) ile Şemse Turnalı'nın (67) ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.