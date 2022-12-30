Şanlıurfa otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, olay, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Çobanderesi mevkisinde yaşandı. Mustafa Turnalı'nın kullandığı 63 ADF 483 plakalı otomobile iddiaya göre, başka bir araçtan ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin içerisinde bulunduğu araç olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobildeki Mustafa Turnalı'nın (64) hayatını kaybettiğini, Hanifi (8) ile Şemse Turnalı'nın (67) ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.