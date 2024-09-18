Otomobile silahlı saldırı: Ağabey öldü kardeş ağır yaralı

Mersin’in Toroslar ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir sürücü yaşamını yitirirken, yanında bulunan kardeşi ağır yaralandı. Olay, Sağlık Mahallesi 86005 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 33 ADD 561 plakalı otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırıda sürücü Ahmet Öncel (38) olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Talat Öncel ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği alanda çok sayıda boş kovan tespit edildi ve otomobilden bir silah çıkarıldı.

Saldırganın, internet kafe işletmecisi olan Ahmet Öncel ile daha önceki bir cinayet meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.