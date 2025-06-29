Otomobili kundaklandı, terk ettiği kocasından şikayetçi oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobili kundaklandı, terk ettiği kocasından şikayetçi oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ayşe S.'ye ait park halindeki otomobil kundaklandı. Ayşe S., otomobilini, şiddet uyguladığı için bir süre önce terk ettiği eşi Berat S.'nin yaktığını ileri sürüp, bu konuda kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını da polise gösterip, şikayetçi oldu.

Kızılay Caddesi'nde Ayşe S.'ye ait 35 APL 937 plakalı otomobil kaldırımda park halindeyken dün saat 22.00 sıralarında kundaklandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler ve o sırada yoldan geçen bekçiler yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Polisin durumu bildirmesi üzerine otomobilinin yanına gelen Ayşe S., aracını kendisine şiddet uyguladığı için bir süre önce terk ettiği eşi Berat S.'nin yaktığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Ayse S., eşi tarafından bu konuda kendisine gönderilen tehdit mesajlarını da polislere gösterdi.

Otomobil, polis ve itfaiyenin olay yerindeki gerekli incelemelerinin ardından çekiciyle bir otoparka götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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