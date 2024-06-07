Otomobilin altında kalan çocuk can verdi

Meydana gelen kaza, akşam sularında Bingöl- Muş karayolu, Ekinyolu Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Y.K. isimli erkek çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştı ancak 34 HVV 504 plakalı, Umut A. yönetimindeki otomobil çarpması sonucu yere devrildi.

Bir ihbarın ardından meydana gelen trafik kazası sebebiyle olay yerine acil sağlık hizmetleri ve güvenlik güçleri hızla yönlendirildi. Ağır yaralar alan Y.K., yapılan ilk yardım müdahalesinin akabinde Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, ancak doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.