Otomobilin arka koltuğundan 3 kilo 450 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüphelendikleri seyir halinde olan otomobili dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan otomobilde, hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Yapılana aramada

Otomobilin arka koltuğunun altına saklanmış poşette 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Servet C. ve Onur C. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından Onur C. serbest bırakılırken Servet C. ise tutuklandı.