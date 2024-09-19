Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, evine 100 metre kala yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Yunus Kamber, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, olay yerinde plakasını düşürüp kaçan sürücüyü arıyor.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul Tuzla’daki tersaneden iş çıkışı evine dönen Yunus Kamber, yolun karşısına geçmeye çalışırken Yavuz M. yönetimindeki 34 FU 4746 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı ancak plakası düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kamber’in hayatını kaybettiğini belirledi. Üç çocuk babası Kamber’in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.