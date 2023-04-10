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Otomobilin çarptığı yayalar metrelerce savruldu

Denizli’de seyir halinde olan bir otomobil, iki yayaya çarptı. Kazada iki yayada metrelerce savrulurken, yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:40
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Otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yayalar metrelerce savruldu
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İHA'nın haberine göre, Denizli’de otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk ve yanında bulunan yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 BE 707 plakalı otomobil, yaya halde olan 16 yaşındaki çocuğa ve yanında bulunan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki yayada metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, hasar oluşan araç ise otoparka götürüldü.

Öte yandan hastanede tedavisi süren yaylalardan 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yayın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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