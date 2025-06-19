Otomobilin çarptığı 83 yaşındaki kadın hayatını can verdi

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya (83) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

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Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından gerekli incelemeler yapıldı.
Nurten Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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