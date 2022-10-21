Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı aydınlatma direği yoldan geçen kadının üzerine devrildi. A
hmet M'nin kullandığı 02 ACN 169 plakalı otomobil, Adeviye Bulvarı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, yoldan geçen Esra Fırat'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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