Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Yalova - İzmit kara yolunda Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K.'nın kullandığı 41 YU 548 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız’a çarptı. Baba ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada yoldan geçen 11 yaşındaki kız çocuğu, babası ve kardeşinin ölümüyle gözleri önünde karşı karşıya kaldı.

Kazanın yaşandığı kara yolunun hemen yanında bir araç altgeçidi bulunduğu, ancak ailenin bu geçidi kullanmadığı bildirildi.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz sürücü M.K. ve araçtaki 3 kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından Yalova - İzmit kara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Bir tır sürücüsü, aracının önünden yaklaşık 150 kilometre hızla geçtiğini ve kaza sırasında baba ve oğulun ölümüne şahit olduğunu belirtti.