Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Ereğli ilçesi Yunuslu Mahallesi Yunuslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 42 ARD 723 plakalı otomobil Şevki Çoban’ın (46) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Çoban çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki park halinde olan pikabın altına savrulurken, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü Şevki Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından bisiklet sürücüsünün cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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