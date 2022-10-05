Adıyaman'da otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.U.G. yönetimindeki 27 F 7966 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan hamile kadına çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bebeğin ve annenin son durumuyla ilgili sağlık kontrollerinin devam ettiği ifade edildi.

Bu arada sinir krizleri geçirip ağlayan sürücünün de polis ekiplerince ifadesi alınarak hakkında yasal işlem yapıldı. (AA)